У центрі Рівного планують відреставрувати понад 200-річну кам'яницю на вулиці 16 Липня, 59 та облаштувати в ній мультикультурний хаб. 19 листопада міська рада погодила рішення, необхідне для реалізації проєкту. Про це повідомляє «Суспільне Рівне».

За рішення проголосували 34 депутати, один утримався. Воно передбачає укладення договору суперфіцію — права користування земельною ділянкою для забудови.

Згідно з документом міськради, ділянку площею 380 м² передадуть Управлінню капітального будівництва в безоплатне користування на п'ять років. Договір мають укласти протягом трьох місяців. Сама будівля площею 359,9 м² перебуває в комунальній власності.

Кам'яниця розташована на розі вулиць 16 Липня та Драгоманова. За дослідженнями краєзнавців, її звели наприкінці XVIII — на початку XIX століття, тож вона є однією з найстаріших мурованих споруд Рівного.

Місцеві жителі здавна називали будинок «яничаркою». Існує припущення, що раніше він слугував караульнею біля в'їзду до палацово-паркового комплексу князів Любомирських, які володіли містом у XVIII–XIX століттях.

Згодом будівлю використовували для освітніх потреб. Після відкриття гімназії у 1839 році вона стала частиною комплексу навчального закладу, зокрема слугувала помешканням директора.

У міжвоєнний період кам'яниця була пов'язана з польською державною гімназією імені Тадеуша Костюшка. У 1940 році її націоналізували, а після Другої світової війни тут мешкали військові, студенти та цивільні родини. У новітній історії будівля стала відома рівнянам як колишнє кафе-бар «Русана».

У 2019 році споруду взяли на облік як об'єкт культурної спадщини, а у травні 2023-го внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку архітектури місцевого значення. Цього ж року Верховний Суд підтвердив законність надання будівлі охоронного статусу.

За інформацією платформи DREAM, кам'яниця перебуває в незадовільному технічному стані. У неї пошкоджений фасад, частково зруйнована покрівля, зношені перекриття та інженерні мережі.

Проєкт передбачає реставрацію зі збереженням автентичних архітектурних елементів, укріплення конструкцій, оновлення інженерних систем та облаштування доступного простору для людей з інвалідністю.

Після відновлення в будівлі планують проводити виставки, мистецькі та освітні заходи, а також зустрічі представників різних культурних спільнот.

Орієнтовна вартість реставрації та облаштування мультикультурного хабу становить 30,5 мільйона гривень. Таку суму зазначено в інвестиційному проєкті на платформі DREAM. Згідно з пояснювальною запискою до рішення міськради, роботи планують фінансувати з місцевого бюджету.