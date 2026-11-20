Данська архітектурна студія BIG (Bjarke Ingels Group) представила проєкт кварталу з чотирьох дерев’яних будівель у швейцарському місті Тун. Комплекс Nachwachsende Stadt («Місто, що зростає») об’єднає два готелі, житло та комерційні приміщення. Про це повідомили у BIG.

Проєкт площею 13 тисяч м² розробили спільно з ландшафтними архітекторами August + Margrith Künzel. Він переміг у конкурсі, організованому компанією Frutiger AG разом із містом Тун, і стане частиною нового району Siegenthalergut.

Найпомітнішою спорудою комплексу буде готельна будівля зі ступінчастим зигзагоподібним фасадом. Під одним дахом розмістять тризірковий і чотиризірковий готелі зі спільними просторами для відпочинку.

Поверхи будівлі будуть зміщені один відносно одного, утворюючи відкриті тераси з краєвидами на спортивний центр і Бернські Альпи. З іншого боку цю форму дзеркально повторюватиме виступна частина готелю. Простір між ними засклять, щоб усередину потрапляло природне світло.

На першому поверсі облаштують комерційні приміщення, а на даху — ресторан. Виступна частина будівлі підкреслюватиме головний вхід до готелю.

Поруч зведуть три житлові будинки зі стриманішими фасадами. У них передбачені квартири з гнучкими плануваннями, виступними еркерами, приватними балконами, лоджіями й терасами. Вікна виходитимуть на спільний внутрішній двір. На території також облаштують невеликі площі, місця для відпочинку та громадські сади.

Основним будівельним матеріалом стане деревина, що, за задумом архітекторів, допоможе зменшити вуглецевий слід проєкту. Конструкції розробляють так, щоб у майбутньому їх можна було розібрати й використати повторно.

Комплекс також матиме озеленені дахи, сонячні панелі та системи утримання дощової води. Проєкт орієнтований на відповідність швейцарському стандарту сталого будівництва SNBS Gold.

Nachwachsende Stadt розташується біля західного в’їзду до Туна, поруч зі спортивним центром і майбутньою штаб-квартирою Швейцарського футбольного союзу. За задумом BIG, комплекс стане своєрідними воротами до нового району та поєднає його з навколишньою забудовою.

Початок будівництва очікують не пізніше 2028 року.