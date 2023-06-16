Вина з полиці, кава та випічка: у центрі Києва запрацював винний бар і магазин «Льо»

37
Ірина Маймур
share share

На вулиці Великій Житомирській у тестовому режимі відкрили винний бар і магазин «Льо». Офіційне відкриття заплановане «на наступний тиждень».

Як зазначають засновники закладу Олекса Корольов і Василь Великанський, вони відкрили «Льо» на «чистому ентузіазмі й безмежній любові до вина». Власники надихалися невеликими європейськими винними просторами, які спеціалізуються на продажу пляшок із вином та пропонують випити келих просто на місці, не відходячи від полиці.

«Вина з полиці можна взяти додому, розпити з друзями на Пейзажній алеї, або ж випити в закладі з cork fee», зазначають у «Льо».

У барі пропонують 12 позицій вина. Асортимент регулярно оновлюють. Також у закладі є селекція вин від маленьких виноробень «з акцентом на якість».

До напоїв пропонують small plates — невеликі тарілки із закусками, які «ідеально поєднуються зі смаком вин».

Також у закладі є кава від CafeBoutique та випічка від Pate.

Ціни: келих італійського червоного вина Villa Calicantus Vino Rosso — 169 грн, келих білого португальського вина Aphros Loureiro 2014 року — 229 грн, келих італійського помаранчевого вина Denavolo Catavela — 239 грн, сардини з обпаленим лаймом — 165 грн, кардамонова булочка — 90 грн, еспресо-тонік — 80 грн

Адреса: вул. Велика Житомирська, 20

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Instagram

Фото: «Льо»

Опубліковано: 16 червня 2023
share share
Повітряні сили сповіщатимуть про загрози ракетних атак рф в офіційному Telegram-каналі Повітряні сили сповіщатимуть про загрози ракетних атак рф в офіційному Telegram-каналі Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС отримають грошову допомогу На Теремках відкрили заклад із шаурмою по-грузинськи «Tbilisuri Шаурма» На Теремках відкрили заклад із шаурмою по-грузинськи «Tbilisuri Шаурма» У Києві зросла вартість оренди однокімнатних квартир У Києві зросла вартість оренди однокімнатних квартир Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини Аффогато: літній десерт з кавою за 3 хвилини Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Doja Cat Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Doja Cat Біля “Житомирської” демонтують МАФи, які раніше називали законними: фото Біля “Житомирської” демонтують МАФи, які раніше називали законними: фото Відьми, привиди і завивання у готичному замку: Містичний маршрут для прогулянки Києвом Відьми, привиди і завивання у готичному замку: Містичний маршрут для прогулянки Києвом
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.