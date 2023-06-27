Київські архітектори створили концепт укриття з кінотеатром та кухнею

Київське архітектурне бюро Simpli створило концепт укриття для одного з будинків столиці, який передбачає облаштування кухні, дитячого куточка та кінотеатру.

Приміщення розраховне на тривале перебування людей різних вікових груп, тому передбачене зонування для дітей, дорослих та літніх людей. Тут є місця для роботи, ночівлі, відпочинку.

Архітектори використали м’які та світлі відтінки сірого з кольоровими акцентами на підлозі, що включають стрілки та надписи для полегшення навігації.

У найбільшому за розміром приміщенні розташована кухня-їдальня зі столами та лавками, які також можна використовувати для навчання чи роботи. На кожному столі є портативні лампи для додаткового освітлення та створення затишку.

В дитячій кімнаті розмістили столики, двоярусні ліжка, ігровий куточок, дошку для малювання.

Ще одну окрему кімнату відведено для відпочинку. Тут передбачено розкладні ліжка, якщо в укритті потрібно перебувати довгий час. Є проєктор для кінопоказів.