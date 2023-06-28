Біля метро "Університет" відкрили заклад "Пес Дюк" з корн-догами, лимонадами і десертами

На вул. Пирогова, 5, що неподалік від метро “Університет”, 24 червня відкрили pet-friendly заклад “Пес Дюк”. Про це БЖ розповіли власники закладу.
“Це coffee, drink, eat, і супер pet-friendly спот в затишному "секретному дворі". Ми з чоловіком зі сходу країни і знайшли свій дім в Києві. Лого намалювала наша 4х річна дочка Стефанія, також для настрою і відчуття дому ми вирощуємо міський городик на літньому майданчику”, – розповіла БЖ співзасновниця Ірина Бугайчук.
У закладі планують проводити маркети і барбекю у дворі, також щодня можна покидати м'яч у кільце.
У споті подають класичні кавові напої, лимонади та коктейлі. В меню: корн-доги, сендвічі та десерти від сестер Бабенцових.
Ціни: Еспресо — 35 грн; Американо з молоком — 45 грн; Лате — 65 грн; Капуоранж – 130 грн; Еспресо тонік - 80 грн, Лимонад hand made — 100 грн; "Бутрики" — 100 грн; Корн-дог — 100 грн; Пай з фетою та шпинатом — 90 грн; Шу класичний — 70 грн.; Кокосове печиво - 40 грн; Брауні - 80 грн.
Адреса: вул. Пирогова, 5, вхід через арку
Режим роботи: Пн-Нд з 9:00 до 21:00
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