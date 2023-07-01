На березі озер неподалік від Осокорків розпочалося будівництво ЖК - активіст

Будівельна компанія Stolitsa Group, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O. Нині будівельні роботи відбуваються на березі озер Тягле та Небреж, що на південь від житлового масиву Осокорки.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення рф компанія вже здійснювала спробу забудову цієї території. Зокрема, було розпочато засипання озера Небреж, яке згідно цільового призначення - тепер віднесено до забудови об’єктами житлового та соціально-побутового призначення.

Перов наголошує, що територія має природно-заповідний та природоохоронний статус. Зокрема, в Київському окружному адміністративному суді оскаржується дозвіл виданий на будівництво в прибережній водозахисній смузі озер, території пам’ятки ландшафту «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро».

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Нагадуємо, що неподалік озера Тягле та Небреж хотіли збудувати ЖК «Патріотика на озерах».

Але активісти виступили проти. Екологи хочуть на цьому місці створити екопарк Осокорки.

Фото: Дмитро Перов