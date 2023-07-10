«Пекельний курорт»: художниця з Бердянська створила комікс про життя в окупації

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Ірина Маймур
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Мисткиня Катерина Шальнєва намалювала комікс про життя в окупованому російськими загарбниками місті. Мальопис має назву «Пекельний курорт. Моє життя в окупованому Бердянську».

Про це повідомляє видання «Приморка.City».

У мальописі художниця розповіла про період окупації Бердянська до вересня 2022-го, коли вона змогла виїхати з міста.

«Я його роблю з вересня, і це вимагало багато часу та зусиль. Дуже хочеться донести до людей, що таке окупація. Хочеться, щоби про нас дізналися, тому що в інформаційному полі дуже мало інформації про окупацію, про Бердянськ, про Запорізький край. Цим коміксом я хочу донести, що саме там відбувалося», — зазначає Катерина.

Комікс містить замальовки із життя художниці. Там зображено 10 ситуацій, які вона пережила. До кожної ситуації вона підібрала відповідну метафору.

На сторінках мальопису можна побачити людей і локації Бердянська, а також сім’ю і друзів Катерини.

Подивитися комікс можна за посиланням. Перша його частина безкоштовна, а друга вартує від 2 доларів.

Фото: Катерина Шальнєва, «Приморка.City»

Опубліковано: 10 липня 2023
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