У Києві відкрили мурал, присвячений адопції тварин

На Золотоустівській, 23 відкрили мурал із ірпінською зоозахисницею Анастасією Тихою. Стінопис присвячений темі адопції безпритульних тварин.

Головною героїнею муралу стала зооволонтерка Анастасія Тиха, яка разом з чоловіком пішки вивела близько 30 тварин, в тому числі, собак з інвалідністю, з охопленого війною Ірпеня. Фото, яке зафіксував відомий фотограф Крістофер Очіконе, облетіло не тільки Україну, але й увесь світ та стало символом відваги українців, які навіть у найважчі часи, ризикуючи своїм життям, не забувають про домашніх улюбленців.

Розробкою та нанесенням зображення займалась творча група “Кайлас-В”, яка з 2002 року створила понад 70 муралів в Україні та за її межами. Серед них – Свята Джавеліна, Грушевський та Крути у Києві.

Раніше КМДА повідомляла, що у червні 2023 року, після підриву Херсонської ГЕС, кияни прихистили рекордну кількість тварин. Проте притулки все ще наповнюються значно швидше, аніж розвантажуються.