У Києві відкрили мурал, присвячений адопції тварин

300
Марія Іващук
share share

На Золотоустівській, 23 відкрили мурал із ірпінською зоозахисницею Анастасією Тихою. Стінопис присвячений темі адопції безпритульних тварин.

Головною героїнею муралу стала зооволонтерка Анастасія Тиха, яка разом з чоловіком пішки вивела близько 30 тварин, в тому числі, собак з інвалідністю, з охопленого війною Ірпеня. Фото, яке зафіксував відомий фотограф Крістофер Очіконе, облетіло не тільки Україну, але й увесь світ та стало символом відваги українців, які навіть у найважчі часи, ризикуючи своїм життям, не забувають про домашніх улюбленців.

Розробкою та нанесенням зображення займалась творча група “Кайлас-В”, яка з 2002 року створила понад 70 муралів в Україні та за її межами. Серед них – Свята Джавеліна, Грушевський та Крути у Києві.

Раніше КМДА повідомляла, що у червні 2023 року, після підриву Херсонської ГЕС, кияни прихистили рекордну кількість тварин. Проте притулки все ще наповнюються значно швидше, аніж розвантажуються.

За підрахунками зоозахисної організації Save Pets of Ukraine, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у притулках кількість бездомних тварин збільшилася на 60%.

Опубліковано: 27 липня 2023
share share
Це був експеримент: у Дептрансі КМДА пояснили, чому єдина маршрутка з валідатором пропрацювала менше двох місяців Це був експеримент: у Дептрансі КМДА пояснили, чому єдина маршрутка з валідатором пропрацювала менше двох місяців У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну У Полтаві демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну "Укрзалізниця" запустила до польського Хелма потяг із ілюстрацією Олександра Грехова "Укрзалізниця" запустила до польського Хелма потяг із ілюстрацією Олександра Грехова Відреставровані «Тіні забутих предків» покажуть на Венеційському кінофестивалі Відреставровані «Тіні забутих предків» покажуть на Венеційському кінофестивалі Київ витратить 15 млн гривень на ремонт нещодавно відремонтованого мосту Метро через Русанівську протоку Київ витратить 15 млн гривень на ремонт нещодавно відремонтованого мосту Метро через Русанівську протоку Кияни закликають відремонтувати вулицю Дмитрівську — петиція Кияни закликають відремонтувати вулицю Дмитрівську — петиція У львівському університеті Франка відреставрують аварійний скляний дах У львівському університеті Франка відреставрують аварійний скляний дах В Україні запускають видання про електронну музику Mixmag В Україні запускають видання про електронну музику Mixmag
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.