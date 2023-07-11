Минулого місяця у Києві прихистили рекордну кількість тварин

У червні у Києві прилаштували до родин 132 тварини, які перебували на КП "Київська міська ветеринарна лікарня".

Про це повідомили у КМДА.

Водночас за 1 півріччя 2023 року прилаштували 281 тварину, тож за перший місяць літа кияни взяли в родини найбільшу кількість безпритульних тварин із початку повномасштабного вторгнення.

За словами в.о. директорки комунального підприємства Наталі Мазур, причина збільшення прилаштувань котів і собак у тому, що українське суспільство мобілізувалось для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Раніше ми писали, що киян закликають прихистити домашніх улюбленців із тимчасового притулку на ВДНГ.

Фото: КМДА