Минулого місяця у Києві прихистили рекордну кількість тварин

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Валерія Гуржий
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У червні у Києві прилаштували до родин 132 тварини, які перебували на КП "Київська міська ветеринарна лікарня".

Про це повідомили у КМДА.

Водночас за 1 півріччя 2023 року прилаштували 281 тварину, тож за перший місяць літа кияни взяли в родини найбільшу кількість безпритульних тварин із початку повномасштабного вторгнення.

За словами в.о. директорки комунального підприємства Наталі Мазур, причина збільшення прилаштувань котів і собак у тому, що українське суспільство мобілізувалось для підтримки людей і тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.

Раніше ми писали, що киян закликають прихистити домашніх улюбленців із тимчасового притулку на ВДНГ.

Фото: КМДА

Опубліковано: 11 липня 2023
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