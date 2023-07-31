Мешканці Нікополя посадили городи на дні Каховського водосховища: фото

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Ірина Маймур
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Нікопольці висадили картоплю й кабачки на дні водосховища, що обміліло після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Світлини з місць, де тепер росте городина, опублікувало Nikopolnews.

У виданні зазначають, що поки жителі Нікополя вирощують городину, колишнє дно Каховського водосховища заростає травою і перетворюється на луки. Про минуле місцевості нагадують тільки старі човники, містки рибалок та мушлі.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до масштабної техногенної катастрофи. Через підрив було затоплено близько 80 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, а жителі Нікопольського району лишилися без водопостачання.

Фото: Nikopolnews

Опубліковано: 31 липня 2023
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