Мешканці Нікополя посадили городи на дні Каховського водосховища: фото

Нікопольці висадили картоплю й кабачки на дні водосховища, що обміліло після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

Світлини з місць, де тепер росте городина, опублікувало Nikopolnews.

У виданні зазначають, що поки жителі Нікополя вирощують городину, колишнє дно Каховського водосховища заростає травою і перетворюється на луки. Про минуле місцевості нагадують тільки старі човники, містки рибалок та мушлі.

Нагадаємо, що 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до масштабної техногенної катастрофи. Через підрив було затоплено близько 80 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, а жителі Нікопольського району лишилися без водопостачання.

Фото: Nikopolnews