ЮНЕСКО хоче внести пам’ятки Києва та Львова до переліку світової спадщини в небезпеці

188
Ірина Маймур
share share

ЮНЕСКО рекомендувала внести до переліку світової спадщини в небезпеці ще 2 об’єкти в Україні.

Про це на брифінгу повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

Йдеться про собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра – у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова, зазначила Бардескі.

Рішення стосовно цих об'єктів ухвалять на зустрічі комітету Світової спадщини ЮНЕСКО в Ер-Ріяді у вересні.

Зазначимо, що наразі в переліку об’єктів світової спадщини в небезпеці вже є історичний центр Одеси.

Фото: Сергій Венцеславський/Вікіпедія

Опубліковано: 08 серпня 2023
share share
Суд повернув Києву землю на Трухановому острові, де хотіли збудувати кафе з автостоянкою Суд повернув Києву землю на Трухановому острові, де хотіли збудувати кафе з автостоянкою Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards Чотири українські заклади номінували на міжнародну премію Restaurant & Bar Design Awards Волонтери шиють адаптивний одяг для поранених бійців: у чому його особливість Волонтери шиють адаптивний одяг для поранених бійців: у чому його особливість Зруйновані через обстріл росії будинки у Львові відбудують до стану 1924 року Зруйновані через обстріл росії будинки у Львові відбудують до стану 1924 року Через агресію рф в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини — МКІП Через агресію рф в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини — МКІП В Україні закрили 280 міжнародних автомобільних маршрутів В Україні закрили 280 міжнародних автомобільних маршрутів Російські військові обстріляли Свято-Катерининський собор 18 століття у Херсоні Російські військові обстріляли Свято-Катерининський собор 18 століття у Херсоні У Львові вимагають від власника укласти охоронний договір на історичну віллу Кшечуновичів У Львові вимагають від власника укласти охоронний договір на історичну віллу Кшечуновичів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.