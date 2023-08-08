ЮНЕСКО хоче внести пам’ятки Києва та Львова до переліку світової спадщини в небезпеці

ЮНЕСКО рекомендувала внести до переліку світової спадщини в небезпеці ще 2 об’єкти в Україні.

Про це на брифінгу повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

Йдеться про собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра – у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова, зазначила Бардескі.

Рішення стосовно цих об'єктів ухвалять на зустрічі комітету Світової спадщини ЮНЕСКО в Ер-Ріяді у вересні.

Зазначимо, що наразі в переліку об’єктів світової спадщини в небезпеці вже є історичний центр Одеси.