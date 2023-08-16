«Нова пошта» запустила лінійку одягу й аксесуарів, щоб зібрати кошти на посилення ППО

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Ірина Маймур
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«Нова пошта» створила лінійку одягу та аксесуарів у колаборації з українськими брендами One Face і Gud. Прибуток від продажу спрямують на посилення ППО.

До лінійки увійшли худі, дощовики, футболки, рюкзаки, поясні сумки, піни та патчі.

Окрім One Face і Gud, над дизайнами колекції працювали українські митці. Дизайн для футболок розробив художник Нікіта Тітов. Піни із символікою тимчасово окупованих міст — ілюстраторка Катерина Пілюшенко. Для створення серії пінів та шевронів запросили дизайнера Артема Гусєва.

До серії лімітованого мерчу найближчим часом також увійдуть шопери і прикраси.

Придбати лімітований мерч можна на сайті. Список товарів буде оновлюватися та доповнюватися.

Загалом у межах проєкту компанія планує зібрати 330 мільйонів гривень на модернізації української ППО. Збір запустили разом із фондом «Повернись живим».

Фото: «Нова пошта»

Опубліковано: 16 серпня 2023
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