Etnodim представив вишиті рушники «Повернись живим»

Український бренд Etnodim створив лімітований випуск вишитих рушників «Повернись живим», які розіграють за донати.

Рушники створили аби підтримати збір фонду «Повернись живим» на забезпечення мобільних груп розмінування.

Команда планує закрити потреби двох саперних груп на суму 2,4 млн грн, 1 млн з яких закриває Etnodim.

На рушнику вишиті слова української фольклорної пісні «Коло хати біля тину зацвіла калина», що розповідає історію розставання із найдорожчими людьми, яких проводжають на війну.

Для промоції збору бренд записав відео з піснею, яку виконкує Світлана Поліщук – мати Катерини Поліщук з позивним «Пташка», військової парамедикині, що брала участь в обороні «Азовсталі». Нещодавно Світлана провела на війну й свого сина.

Перші 5 рушників отримають ті, хто зробив найбільший донат, решта буде розігруватись серед всіх учасників та учасниць.