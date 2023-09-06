Студент Київського політеху створив телеграм-бот, що моніторить бойові частоти російської авіації

Студент Київського політехнічного інститут імені І. Сікорського ПІ Артем Левківський створив перший у світі сервіс, який моніторить бойові частоти ворожої російської авіації.
Про це повідомили в соцмережах КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Артем розробив телеграм-бот «Український Єнот». Він виконує такі функції:
«Якщо вас цікавить, чому в нас така назва для бота, то тут усе просто. Загалом, це відсилання до херсонського єнота, якого викрали орки», — пояснив Артем.
Фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського, freestocks/Unsplash