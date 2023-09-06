Студент Київського політеху створив телеграм-бот, що моніторить бойові частоти російської авіації

Студент Київського політехнічного інститут імені І. Сікорського ПІ Артем Левківський створив перший у світі сервіс, який моніторить бойові частоти ворожої російської авіації.

Про це повідомили в соцмережах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Артем розробив телеграм-бот «Український Єнот» . Він виконує такі функції:

моніторить бойові частоти російської стратегічної авіації та частоти чорноморського флоту;

визначає найімовірнішу причину повітряної тривоги;

знаходить найближче до вас укриття (нині лише в Києві);

повідомляє про грім, щоб ви не переплутали грозу з вибухами;

моніторить радіаційний фон і втрати ворога.

«Якщо вас цікавить, чому в нас така назва для бота, то тут усе просто. Загалом, це відсилання до херсонського єнота, якого викрали орки», — пояснив Артем.