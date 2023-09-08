З 2022 року частка українських пісень у хіт-парадах YouTube зросла на понад 50%

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Валерія Гуржий
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До повномасштабної війни на вітчизняний контент припадали не більше 10% позицій у хіт-парадах YouTube, зараз – 65%.

Про це пише "Економічна правда".

У 2021 році частка російськомовних пісень у щотижневих чартах українського YouTube становила 75%. Україномовною була лише кожна десята композиція. Після 24 лютого 2022 року український YouTube радикально змінився: вітчизняні виконавці заполонили чарти. Ба більше, у рейтинг стали потрапляти старі твори досвідчених артистів.

До того ж кількість україномовних співаків і співачок, які побували у вітчизняних чартах у 2022 році зросла із 40 до 135. Частка їх пісень у сотні найкращих зросла з 10% до 55%, а у 2023 році – до 65%.

До того ж українські артисти відвоювали не лише місяця в рейтингу, а й перегляди. У 2021 році російськомовний контент в Україні сумарно переглянули майже 1,5 млрд разів, вітчизняний – лише 194 млн. У перші вісім місяців 2023 року фіксується зворотна тенденція: 148 млн проти 812 млн відповідно. Крім того, вітчизняний пісенний ринок став більш самобутнім і позбувся застарілого спадку.

Фото: Unsplash\Alexander Shatov

Опубліковано: 08 вересня 2023
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