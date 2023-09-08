Українська дизайнерка почала відновлювати мозаїку на занедбаних зупинках

Українська дизайнерка та майстриня Надін Ставицька відновлює занедбані зупинки з мозаїкою на Хмельниччині та Буковині.

Своїми роботами вона ділиться у Tik Tok.

Нещодавно Надін Ставицька розпочала марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка.

Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Далі також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в селі Жванець та остання зупинка – селі Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею.