Українська дизайнерка почала відновлювати мозаїку на занедбаних зупинках

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Валерія Гуржий
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Українська дизайнерка та майстриня Надін Ставицька відновлює занедбані зупинки з мозаїкою на Хмельниччині та Буковині.

Своїми роботами вона ділиться у Tik Tok.

@nadinstavytska28

Розпочинаємо марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка. Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в с. Жванець та остання зупинка с. Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею. #буковина #хмельницький #хотин #мозаїка #зупинказмозаїкою #мистецтвоукраїни #мозаїкикляпетури

Порізала пальчик - Sofia Leshyshak

Нещодавно Надін Ставицька розпочала марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка.

Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Далі також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в селі Жванець та остання зупинка – селі Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею.

Опубліковано: 08 вересня 2023
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