Українська дизайнерка почала відновлювати мозаїку на занедбаних зупинках

Українська дизайнерка та майстриня Надін Ставицька відновлює занедбані зупинки з мозаїкою на Хмельниччині та Буковині.
Своїми роботами вона ділиться у Tik Tok.
@nadinstavytska28
Розпочинаємо марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка. Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в с. Жванець та остання зупинка с. Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею. #буковина #хмельницький #хотин #мозаїка #зупинказмозаїкою #мистецтвоукраїни #мозаїкикляпетуриПорізала пальчик - Sofia Leshyshak
Нещодавно Надін Ставицька розпочала марафон прибирання мозаїчних зупинок майстра Івана Кляпетури родом з Хмельниччини з села Колибаївка.
Перша зупинка була Чотири Корчми, там прибрали залишки паперу, траву та сміття. Далі також трохи очистили від нових реклам мозаїчну зупинку в селі Жванець та остання зупинка – селі Гаврилівці, де прийшлось трохи попотіти, щоб відчистити шар клею.