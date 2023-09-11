В Україні відкриють мережу безкоштовних майстерень 3D-друку

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Ірина Маймур
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Волонтерська спільнота ДрукАрмія та освітньо-культурні простори Goncharenko Centre запускають в Україні мережу безоплатних майстерень 3D-друку.

Так організатори хочуть популяризувати 3D-друк серед українців та залучити їх до волонтерської діяльності. Адже за допомогою 3D-принтерів можна створювати безліч корисних речей — від скидів та стартових платформ для дронів до конекторів для Starlink.

Наразі проєкт запрацює у Києві, Дніпрі та Одесі. Майстерні відкриють на базі місцевих Goncharenko Centre.

Відвідувачі центрів зможуть безкоштовно пройти базовий курс із користування 3D-принтером, навчитися правил друку та самостійно запустити виготовлення перших виробів.

Аби долучитися до роботи в майстерні, необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням.

Фото: ДрукАрмія, Goncharenko Centre

Опубліковано: 11 вересня 2023
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