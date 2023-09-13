Два проєкти українських дизайнерів потрапили в лонгліст найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2023

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Ірина Маймур
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Два інтерʼєри українських студій потрапили до довгого списку найкращих проєктів за версією видання про архітектуру й дизайн Dezeen.

Це роботи Yod Group і Makhno Studio.

У категорії Hotel and Short Stay Interior відзначили проєкт студії Yod Group. Йдеться про готель Hay Boutique Hotel у Поляниці на Івано-Франківщині.

Його інтер’єри інтерпретують традиційні українські ремесла, зокрема деревооброблення, ткацтво та ковальство.

Проєкт Makhno Studio потрапив у довгий список у номінації Home Interior. Це дизайн-проєкт для приватного будинку в Козині під назвою Mureli House.

Українською «мурелі» означає «абрикоси», зазначають в описі роботи. Інтерʼєр завершили за два місяці до початку повномасштабного російського вторгнення.

Фото: HAY Boutique Hotel by YOD Group, Makhno Studio

Опубліковано: 13 вересня 2023
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