Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену борщу

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Валерія Гуржий
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Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "Український борщ".

Монету презентували на фестивалі нематеріальної культурної спадщини "Жива культура – Живий світ", який відбувся в Національний музей народної архітектури та побуту України.

Вона продовжує серію «Українська спадщина». На аверсі монет зображено українську жінку на тлі печі під час приготування борщу. На реверсі в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем.

Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.

У відомстві стверджують, що ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами. До того ж минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини.

Фото: НБУ

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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