В Ірпені відкрилась їдальня з безоплатними гарячими обідами

В Ірпінському фаховому коледжі НУБіП відкрили соціальну їдальню.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

Їдальня буде безкоштовно забезпечувати гарячими обідами ВПО, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та малозахищені категорії населення громади. Щодня тут планують годувати до 500 людей.

Якщо особи наразі проходять реабілітацію або не мають змоги прийти до їдальні самостійно, забрати їжу можуть їхні представники.

У закладі облаштували ігрову кімнату, для дітей. Їдальня працюватиме щодня з 12:00 до 15:00.

Щоб користуватися послугами соціальної їдальні, попередньо необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради й отримати талони на обіди.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили «волонтерську піцерію» Freedom Pizza: 70 % прибутку віддають на соціальні проєкти.

Фото: Андрій Кравчук