В Ірпені відкрилась їдальня з безоплатними гарячими обідами

578
Ірина Маймур
share share

В Ірпінському фаховому коледжі НУБіП відкрили соціальну їдальню.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Кравчук.

Їдальня буде безкоштовно забезпечувати гарячими обідами ВПО, осіб з інвалідністю, пенсіонерів та малозахищені категорії населення громади. Щодня тут планують годувати до 500 людей.

Якщо особи наразі проходять реабілітацію або не мають змоги прийти до їдальні самостійно, забрати їжу можуть їхні представники.

У закладі облаштували ігрову кімнату, для дітей. Їдальня працюватиме щодня з 12:00 до 15:00.

Щоб користуватися послугами соціальної їдальні, попередньо необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради й отримати талони на обіди.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили «волонтерську піцерію» Freedom Pizza: 70 % прибутку віддають на соціальні проєкти.

Фото: Андрій Кравчук

Опубліковано: 13 жовтня 2023
share share
У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів У Києві облаштують ще орієнтовно 10 наземних переходів Садибу Терещенків планують реставрувати: що буде у будинку після цього та скільки часу піде Садибу Терещенків планують реставрувати: що буде у будинку після цього та скільки часу піде На ще одній вулиці Дніпра облаштували «берлінські подушки» На ще одній вулиці Дніпра облаштували «берлінські подушки» В Україні створять єдину систему укриттів та інтегрують її у "Дію" В Україні створять єдину систему укриттів та інтегрують її у "Дію" Замки Тоскани, італійські закуски та червоне Piccini Strapazzamento – плани на вечір Замки Тоскани, італійські закуски та червоне Piccini Strapazzamento – плани на вечір У Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка: візуалізації У Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка: візуалізації Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца У Львові затвердили нові правила користування електросамокатами У Львові затвердили нові правила користування електросамокатами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.