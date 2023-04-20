У Києві відкрили “волонтерську піцерію” Freedom Pizza: 70% прибутку віддають на соціальні проєкти

У ЖК “Французький квартал” біля метро Либідська відкрилася піцерія Freedom Pizza. Заклад має соціальну місію – 70% прибутку засновники віддають на підтримку волонтерських проєктів.

У меню закладу – 11 піц, фірмові закуски та авторські коктейлі від бар-менеджера tcp bar Дениса Страшука. Креативний директор freedom pizza project – засновник tcp bar та tcp pizza Роман Жирних.

“Спочатку мені подарували дві піца-пічки, на яких ми думали пекти безкоштовні піци. Але згодом зрозуміли, що зможемо дати більше позитивного впливу, якщо побудуємо волонтерський заклад, що буде допомогати довгостроково” — розповідає Роман Жирних.

Основну страву – піцу – розробляли з думкою про доставку. Для цього зробили хрустке тісто, яке легко перечекає недовго дорогу.

Серед варіантів піц – київські хіти “Київ-Гаваї”, “М'ясний люкс”, “Гаряча Латина”, а також нові поєднання, такі, як “Кімчі Чіз” або “Лісові гриби-дорблю”.

“Ми всі зійшлись на тому, що наші піци будуть настільки сирними, наскільки це взагалі можливо. На пропрацюваннях ми заходили далеко з експериментами, аби зробити найсирнішу піцу на доставку в Києві”, – розповідає Юрій Мельник, кітчен-менеджер закладу.

Також у меню є to-go формати закусок: піцадільї (щось середнє між піццою та кесадільєю) та піцабони (булочки з начинками).

70% від прибутку піцерія віддає благодійним організаціям. У квітні гроші передадуть ініціативі Kid’s Republic від “Київ Волонтерський ”. Мета проєкту – сформувати мережу допомоги сім’ям з дітьми, які внаслідок війни опинились в скрутних життєвих обставинах. Наразі багато таких сімей компактно проживає в територіальних громадах практично по всій країні.

В закладі також можна придбати мерч від відомих українських дизайнерів, що підтримують проект.

“Піцерія є початком великої історії freedom pizza project — ком’юніті рестораторів та волонтерів, що допомагають у відбудові України та створюють робочі місця для тих, хто вимушено залишив свої домівки”, – розповіли засновники піцерії.

Адреса: Предславинська 42

Години роботи: 11:00 – 22:00

Ціни: піца Папероні – 254 грн, піца М'ясний люкс – 310 грн, піца Халапеньо – 265 грн, піца Київ-Гаваї – 237 грн, піца Сирна з горішками – 317 грн, піца Лісові гриби та Блю чіз – 347 грн, піца Кімчі Чіз – 340 грн. Піцаділья Блю Чіз – 155 грн, піцаділья Чікен Песто – 155 грн, піцабони сирні з дорблю – 157 грн, піцабони з шинкою та моцарелою – 162 грн, крильця Барбекю – 127 грн. Пиво Kyiv Lager – 110 грн, сезонний лимонад – 100 грн.

Фото: надані закладом