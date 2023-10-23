Радянський герб з Батьківщини-матері та російські дрони виставили у Музеї війни

У Києві вперше від лютого 2022 року відкрився Музей війни.

На першому поверсі розташовані відразу три експозиційні локації: «Переозначення», «Наша скарбниця» та виставка під назвою «Guerre en Ukraine» вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого у світі як С215, а також як "французький Бенксі".

Поверхом вище - «Загроза з неба», де представлено безпілотні літальні апарати різних типів, які використовують російські агресори для розвідки та ураження наземних цілей. Саме тут можна зблизька і у безпеці побачити такі смертоносні витвори хижої винахідливості, як "Шахед" та "Орлан", які ще ніколи не експонувались в Україні.

Виставка «Переозначення» представлена одним експонатом - радянським гербом, знятим зі щита скульптури «Батьківщина-мати». Також можна ближче роздивитися нещодавно встановлений тризуб на монументі «Батьківщина-мати».

Також у Музеї представлені ще дві унікальні речі, кожна з яких може сміливо називатися «Виставка одного експоната». Під самісінькою стелею - прапор України, знятий із флагштоку біля Монументу 5 березня 2022 року. Цей прапор став «свідком» перших днів повномасштабного вторгнення і в ці 10 днів – від 24 лютого до 5 березня – вселяв надію в серця кожного українця.

Другий – найдовший прапор України, який 22 січня 2018 р, в День Соборності України, був розгорнутий на Хрещатику. Він був створений казначеями з усіх регіонів країни в межах Всеукраїнської акції «Об’єднаймо Україну!» й навіть увійшов до Книги рекордів України. Цей прапор став частиною експозиції виставки «Наша скарбниця», що висвітлює загальнонаціональні соціальні ініціативи та благодійні акції, ініційовані й утілені Державною казначейською службою України.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні