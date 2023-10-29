На Хортиці знайшли бронзовий кинджал віком 4 тисячі років

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Наталія Габрух
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Зброю, датовану другим тисячоліттям до нашої ери, було виявлено на Хортиці після зниження рівня води в річці Дніпро. Про це повідомляє видання ZPRZ.CITY.

Фахівці зазначають, що бронзові артефакти, такі як знайдений кинджал, з пізньої бронзової епохи, зустрічаються вкрай рідко. Аналогічний кинджал було знайдено у 2004 році. Тому кожна така знахідка унікальна. Тетяна Шелеметєєва, старший науковий співробітник заповідника «Хортиця» підкреслила, що на сьогодні в колекції заповідника нараховується три кинджали, два серпи та прикраси з бронзи.

Раніше біля Хортиці знайшли старовинний адміралтейський якір з дерев'яною перекладиною. У колекції заповідника «Хортиця», яка налічує понад 60 якорів, лише три або чотири — з деревиною. Крім того, у цьому сезоні співробітники заповідника «Хортиця» знайшли чотирирогий якір, з залишками каната навколо лап.

Обидва якорі, а також бронзовий кинджал та інші археологічні знахідки, тепер представлені на виставці для публічного розгляду.

Раніше ми писали, що поблизу Хортиці на дні обмілілого Дніпра знайшли тисячолітній човен-довбанку.

Фото: ZPRZ.CITY.

Опубліковано: 29 жовтня 2023
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