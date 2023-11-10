Біля Цирку відкрився заклад «Різотто смажить паелью» з італійськими й іспанськими стравами

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Марія Банько
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Біля Галицької площі в БЦ «Нова Європа» нещодавно розпочав роботу новий заклад середземноморської кухні «Різотто смажить паелью».


Тут готують італійські та іспанські страви, цінують «південний вайб» та надихаються сюрреалістичним мистецтвом Далі. Перше, що бачать гості, коли потрапляють у заклад, це величезний портрет Далі з неоновими окулярами та великою порцією пасти.

Серед інших деталей, що привертають увагу, – колекція глеків та кавоварок, античні театральні маски, іронічні неонові надписи.

В основній залі можуть розміститися 53 гості, є ще затишна VIP-зала для 10 гостей.

Хіти меню — це паелья з мідіями, тигровими креветками, кальмарами та артишоками, а також два види різотто: «4 сири» зі скоринкою з пармезану та буряковою пудрою, а також різотто з грибами, в’яленими томатами та трюфельною олією.

Також у ресторані готують декілька видів піци та пасти. На закуску пропонують іспанські тапаси: з хамоном, лососем, яловичиною, овочами, брезаолою. Традиційно в Іспанії їх подають до вина або пива.

В «Різотто смажить паелью» тапаси коштують від 50 гривень, келих вина — від 90 гривень. Тож навіть із невеликим бюджетом можна поекспериментувати з фуд-перінгом.

Серед цікавих авторських рішень — шоколадний фонтан, який подають під куполом із темного або білого шоколаду. Це страва із шоу подачею: від гарячої карамелі купол тане та поєднується з фонданом, фруктами та морозивом.

Є декілька видів авторських настоянок, які подають із желе ручної роботи: яблучна з медом на віскі, полунично-малинова на джині та грушева на горілці.

Сніданки подають весь день: сирники, омлет та «англійський сет» із яєчнею, беконом, ковбасками, бобами, квасолею та авокадо.

Ціни: тапас із хамоном і грушею — 55 грн, паелья з морепродуктами та артишоками — 275 грн, різотто з білими грибами, пармезаном та трюфельною олією — 245 грн, піца «5 сирів» — 340 грн, сирники з крем-сиром та манго — 150 грн, келих вина — від 90 грн

Адреса: бул. Шевченка, 37/122

Режим роботи: 10:00 — 22:00

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Фото: «Різотто смажить паелью»

Опубліковано: 10 листопада 2023
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