Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном

Дрони – невід’ємна та важлива частина українського озброєння. Через нинішню війну завдання підготовки інженерів-конструкторів та розвитку галузі БПЛА стало надзвичайно актуальним.

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За даними Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, до кінця року кількість українських дронів в Збройних Силах України має зрости до десятків тисяч різних безпілотників.

Розповідаємо, де у Києві можна навчитися керувати дронами.

Військову школу «Боривітер» створили у квітні 2022 року у відповідь на військове вторгнення рф. Тут проводять безоплатну підготовку для військовослужбовців, яких найближчим часом дислокують до місць бойових дій.

З 24 лютого у школі встигли підготувати 18 тисяч військовослужбовців. Також спеціалісти “Боривітру” захищають зв’язок від потенційних загроз і вміло використовують технічні засоби. Школа функціонує завдяки підтримці Благодійного фонду Сергія Притули, Телебачення Торонто та донатам українців.

Напрями навчання – БпЛА мультироторного типу, FPV – малі ударні БпЛА, БпЛА літакового типу. У школі пояснюють: мультироторні дрони (квадрокоптери) – простота та доступність, дозволяють швидко освоїти основи та навички управління за тиждень навчання. Літакові (БпЛА) – це десятки годин симуляторів, а потім тренувань на полігоні для безпечної експлуатації.

“Коли я вперше сіла за симулятор, у мене було таке враження, що мені прив’язали бабку на ниточку і сказали «Керуй!». І я розказую їй як літати, а вона не чує», - ділиться враженнями Світлана з курсу FPV, до повномасштабного вторгнення – перукарка, а після – доброволиця у Силах безпеки та оборони.

Літаки – системна робота, яка вимагає подальшого самонавчання та постійного підвищення кваліфікації. Головне в керуванні FPV-дронами – зловити вітер та синхронізувати роботу мозку та пальців. Це справжній квест на увагу та координацію.

Навчання включає теорію, роботу на симуляторах, тренування на полігоні. Воно безкоштовне для всіх військовослужбовців, обмежень за віком немає.

Зареєструватися на навчання можна на сайті школи .

Екосистема навчання та забезпечення операторів безпілотників для ЗСУ, ДСНС і медслужб у співпраці з Генштабом. Навчання лише для чинних військових, інструкторів, рятувальників, поліцейських, медиків.

Гасло проєкту – «Допомагаємо воювати технологіями а не людьми». За час його існування на полігонах навчили 40 тисяч військових. У програмі – загальновійськова підготовка, основи роботи з БПЛА та БПАК (безпілотним авіаційним комплексом), кібербезпека, ключове програмне забезпечення та радіозв’язок, системи управління і взаємодії та багато іншого.

Команда проєкту організовує масштабні практичні навчання для військових на 12 полігонах. Вони включають як теоретичні лекції, так і практику використання різного технологічного обладнання, зокрема, безпілотників мультиротного типу під наглядом досвідчених інструкторів. Одним з останніх оновлень в навчанні став окремий курс по роботі з програмним забезпеченням «Кропива».

Серед пропозицій – онлайн-курс «Застосування технологій в умовах війни», цикл відеолекцій та навчальних матеріалів, присвячених корисним технологіям та їхньому застосуванню в умовах війни.

Також компанія спільно з вітчизняним виробником дронів Vyrij Drone запускають безкоштовний інженерний онлайн-курс «Народний FPV». Він передбачає Zoom-лекції, навчальні матеріали та відео від спеціалістів, доступ до спільноти кваліфікованих інженерів, готових допомагати та консультувати.

Команда «Victory Drones» взяла на себе зобов’язання з підготовки 100 операторок дронів у межах проєкту «На захисті краси України». Учасниці проєкту пройдуть навчання за стандартною програмою підготовки FPV-пілотів, що включатиме як теоретичну так і практичну складову.

Для реєстрації необхідно заповнити заявку на сайті , додавши до неї офіційний запит від вашого командування/керівництва.

З 24 листопада фахівці з Victory Drones запускають окремий базовий курс , який дозволить засвоїти знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.

Унікальність курсу – у тому, що серед його авторів є носії фундаментальних економічних знань та військові з досвідом використання дронів у зоні бойових дій.

Під час навчання слухачі зможуть опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології, дізнатися про види безпілотників, їхню будову, особливості застосування та ремонту, підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.

Програма курсу складається з декількох модулів – теоретична база для майбутнього інженера БПЛА, будова безпілотника та особливості використання, поломки та ремонт БПЛА.

Доступ до курсу відкритий для всіх охочих, але кількість місць обмежена. Тривалість курсу – 6 годин, після виконання всіх завдань слухачі отримують сертифікат про його завершення за підписом викладача.

Зареєструватися можна за посиланням .

Центр підготовки операторів БПЛА «Крук» заснували у квітні 2022 року у відповідь на потребу Сил Оборони України у кваліфікованих операторах БПЛА. У центрі працюють 18 профільних інструкторів з окремими напрямками та спеціалізацією, а парк дронів нараховує декілька десятків БПЛА різного типу.

Нещодавно центр оголосив про старт серії однотижневих курсів керування мультимоторними дронами для цивільних. Навчання включає розвідку, корегування, системи ситуаційної обізнаності й координації, дешифрування й польоти. Більшість теорії – у форматі онлайн-навчання.

Фахівці центру допоможуть отримати знання з бази керування й налаштування дрона до роботи в цивільних і бойових умовах, особливостей фото й відеозйомки, орієнтування, проведення розвідки, корегування вогню, налаштування та проведення стримів, дешифрування та польотів, а також у програмі практичні польоти, де засвоюються теоретичні знання.

Заняття стартують 20 листопада, заявку можна подати на сайті центру .

Крім того, центр пропонує тритижневий курс для військових «Крило» (теоретичний інтенсив, аеродинаміка, повітряна навігація), десятиденний курс вивчення FPV-дронів, навчання на дронах літакового типу «FPV-крило», одноденні суботі інтенсиви по організації військового зв’язку.

До початку повномасштабної війни навчальний центр підготовки пілотів дронів займався комерційною діяльністю з використанням БПЛА. У березні 2022 року зібрали команду для адаптування цивільної програми на військову. Тепер тут навчаються представники різних підрозділів – розвідки, коригування артилерії, поліції та багато інших.

Центр навчає пілотувати найпоширеніші на фронті дрони марок DJI та Autel, але, залежно від потреб, інструктори можуть навчати пілотування будь-яких інших видів БПЛА.

Тривалість базового курсу – 5 днів, за цей час курсанти отримують знання зі звичайної розвідки, артрозвідки й артнаведення, метеорології та орієнтування, переміщення та маскування.

Заявлені курси: «Оператор наземних засобів керування безпілотним апаратом», «Запуск і пілотування дронів», «Підводні дрони», «Тепловізійне спостереження за допомогою дрона», «Пілот агродронів»

В академії навчають переважно військових, але набирають на курс і цивільних.

Ціна навчання для цивільних – 12 000 грн, пільгова ціна – 8 000 грн для учасників бойових дій, ВПО, волонтерів або “з іншої поважної причини”. Для військових навчання безкоштовне.

Школа пілотів квадрокоптерів БПЛА була заснована у 2019 році у США, а з 2022 року працює в Україні як навчальний центр. Засновник школи – професійний пілот та інструктор з багаторічним досвідом Андрій «Синоптик», з минулого року – у складі ЗСУ (аеророзвідка), на даний час у резерві.

Вартість курсу – 7500 гривень, як вказують засновники – для військових діють особливі умови. Тривалість навчання – від 10 діб.

Наступного року запустять програму з агродронів – застосуванню БПЛА у агропромисловому комплексі.

Набір в групи проходить постійно, можливі індивідуальні або групові навчання. Пройти курс можуть усі – і цивільні, і військові. Зареєструватися на навчання можна на сайті .

Школа операторів БПЛА є частиною державної ініціативи «Армія дронів».

Фахівці школи відбирають, навчають та тестують майбутніх операторів БПЛА, а також підвищують кваліфікацію існуючих спеціалістів.

Школа пропонує курс FPV (пакет базовий) для військових та цивільних терміном на три тижні. Він включає теоретичну частину (основи управління дрону, робота з апаратурою, принцип роботи квадрокоптера, тренування на симуляторах та в шоломі FPV), інженерну частину (вивчають комплектацію та принцип дії дрона, навички обслуговування тощо) та практичну частину (практичний пілотаж на полігоні, в промисловій зоні, в закритому приміщенні, умовне ураження цілі тощо).

Навчання проводять у Києві та області.