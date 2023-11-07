На Prometheus з'явився безкоштовний курс зі збору та ремонту дронів

На платформі онлайн-освіти Prometheus з'явився безкоштовний базовий курс, який дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотників та підготує до зборки та ремонту дронів.
Завдання курсу – надати базові знання з інженерії БПЛА та залучити в цю галузь якомога більше громадян, які зможуть створювати технологічні рішення задля перемоги України.
Для проходження курсу не потрібні спеціальні навички, тільки бажання зробити свій внесок у перемогу над ворогом.
Зазначається, що унікальність курсу – у складі експертів. Частина авторів – носії фундаментальних академічних знань. Поруч із ними курс створювали військові з досвідом використання дронів у зоні бойових дій.
Початок курсу заплановано на 24 листопада, зареєструватися можна за посиланням.
Фото: Unsplash\Jason Blackeye