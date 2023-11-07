На Prometheus з'явився безкоштовний курс зі збору та ремонту дронів

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Валерія Гуржий
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На платформі онлайн-освіти Prometheus з'явився безкоштовний базовий курс, який дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотників та підготує до зборки та ремонту дронів.

Завдання курсу – надати базові знання з інженерії БПЛА та залучити в цю галузь якомога більше громадян, які зможуть створювати технологічні рішення задля перемоги України.

Під час навчання слухачі зможуть:

  • опанувати мінімально необхідні для інженерів БПЛА знання з основ аеродинаміки та метеорології;
  • дізнатися про види БПЛА, їхню будову, особливості застосування та ремонту;
  • подивитися, як у реальних умовах відбувається технічне обслуговування, вдосконалення або ремонт БПЛА;
  • підготуватися до спеціалізованого навчання та майбутнього працевлаштування інженерами БПЛА.

Для проходження курсу не потрібні спеціальні навички, тільки бажання зробити свій внесок у перемогу над ворогом.

Зазначається, що унікальність курсу – у складі експертів. Частина авторів – носії фундаментальних академічних знань. Поруч із ними курс створювали військові з досвідом використання дронів у зоні бойових дій.

Початок курсу заплановано на 24 листопада, зареєструватися можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Jason Blackeye

Опубліковано: 07 листопада 2023
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