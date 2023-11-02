Смарт-мобілізація: Де шукати військові вакансії в Україні

ТЦК не єдині рекрутери на військову службу. Знайти військові вакансії можна також через платформи пошуку роботи, а також, звернувшись безпосередньо у підрозділи чи бригади.

Це дозволяє самостійно ознайомитись і обрати напрямок роботи, а інколи навіть і пройти тестовий тиждень навчань, як-от у 3 ОШБр.

Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X у липні 2023 року запустила окремий сайт і телеграм-канал із військовими вакансіями. Тут можна дізнатись детальну інформацію про військових роботодавців, зокрема, на яких напрямках вони працювали, а також нюанси запропонованих посад.

На платформі розміщують вакансії Інтернаціонального легіону, Національної Гвардії України, Військово-морських сил, 3-й ОШБр, батальйону "Вовки да Вінчі" тощо.

Окрім бойових посад, тут є великий вибір вакансій для IT-фахівців, медиків, комунікаційників, кухарів, бухгалтерів, водіїв, дизайнерів, психологів та маркетологів.

Фото: Перший відділ Ужгородського РТЦК та СП

На порталі вакансій від Державної служби зайнятості також можна знайти роботу в оборонній галузі. Зокрема, тут є військові вакансії від Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, а також від окремих бригад.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На порталі Work.ua можна також знайти військові вакансії за запитом “військовослужбовець”. Тут публікують вакансії РТЦК та військові частини. Наразі за запитом відображає більше 500 вакансій.

Вакансії у різних військових підрозділах публікують і на сайті Robota.ua. Тут можна знайти не лише позиції в державних структурах, але і вакансії дотичні до військової справи, як-от спеціаліст зі збірки БПЛА.

Підрозділ Сил спеціальних операцій 3 ОШБр розповідає про свою діяльність на всіх можливих медіа-платформах, в тому числі на YouTube-каналі та в TikTok , що дозволяє більше дізнатись про реалії військової служби.

На службу до 3 ОШБр за контрактом візьмуть охочих від 18 до 45, за мобілізацією можна потрапити у віці до 58 років.

На сайті 3 ОШБр публікують бойові та тилові вакансії (автоелектрик, військовий психолог, пожежник, кухар, IT-спеціаліст).

Також бригада пропонує пройти тестовий тиждень штурмовика. Протягом цього часу можна відчути атмосферу “бойового братства”, отримати військові навички і оцінити власні можливості. Якщо щось піде не так, піти можна у будь-який момент до завершення пробного тижня.

Анкету до 3-ї ОШБр можна заповнити на сайті . Також бригада має рекрутингові центри в Києві, Львові та Дніпрі.

Фото: facebook.com/NGUmainpage

До Нацгвардії на контрактну службу приймають як людей зі спеціальною підготовкою, так і тих, хто не проходив строкову військову службу. Вимоги до фізичної підготовки кандидатів можна проглянути тут .

Кандидатам пропонують заповнити анкету , в якій можна вказати, зокрема, в якому населеному пункті хотіли б проходити службу.

Фото: facebook.com/azov.media4308

До "Азову" триває набір добровольців в бойові підрозділи. Попередній бойовий досвід — не обов'язковий. Бригада приймає новобранців після курсу бойової підготовки, який триває орієнтовно 4-5 тижнів.

Також «Азов» шукає спеціалістів різного профілю на посади в служби забезпечення: діловодів, логістів, водіїв, автомеханіків, автоелектриків, кухарів, сантехніків.

Анкету кандидата можна заповнити на сайті. Дізнатись про всі актуальні вакансії можна через телеграм .

Рекрутингові центри бригади розташовані у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Рівному.

На сайті ГУР немає певного переліку вакансій, проте охочим пропонують долучатись до команди, щоб наблизити перемогу. Для цього можна заповнити анкету і надіслати до управління. У ГУР одразу попереджають, що процес відбору досить складний і багатоетапний.

Фото: 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС

Батальйон "Вовки Да Вінчі" Сухопутних військ ЗСУ також здійснює відбір добровольців. На сайті у анкеті можна вказати, на яку посаду є бажання долучитись: кулеметник, піхотинець, оператор БПЛА.

До медичної служби батальйону "УЛЬФ" також йде набір . Потрібні хірурги, анестезіологи, бойові медики.

Фото: 13 Бригада Національної гвардії України «Хартія»

"Хартія" виникла на початку повномасштабної війни як добровольчий підрозділ під керівництвом військових з великим бойовим досвідом. Бійці "Хартії" обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон з російською федерацією під час контрнаступу ЗСУ.

"Командири "Хартії" будують сучасну бригаду, яка стане взірцем нової Української армії", – йдется в описі бригади.