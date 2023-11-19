4 українських бренди, які створюють військову форму для жінок

Зібрали чотири українських бренди, які шиють військову форму для жінок. Створюючи одяг, ці марки враховують особливості жіночої тілобудови й піклуються про функціональність та комфорт однострою.

Асґард

Бренд військового, тактичного одягу і спорядження «Асґард» створила кропивничанка Марія Величко. У доробку засновниці — понад 14 років досвіду у швацькій справі.

Марія взялася за пошиття військової форми відразу після повномасштабного вторгнення. Адже потреба в ній зростала з кожним днем.

Як зізнається засновниця, вона прагне показати, що українське виробництво може бути набагато кращим, ніж іноземне.

Створюючи одяг, швеї «Асґард» враховують анатомічні особливості жіночого тіла. Зокрема, жіночі штани бренду — іншого крою, аніж чоловічі. Модель має значно вищу посадку та більшу ширину в стегнах. Жіночий кітель так само відрізняється від чоловічого: він приталений. Завдяки цьому під бронежилетом не утворюються складки й заломи із зайвої тканини, які заважають вільно рухатись.

Одна з головних переваг «Асґард» — те, що бренд відшиває військову форму великих розмірів.

Увесь одяг марки попередньо випробовують на собі жінки-військовослужбовиці. Завдяки їм форму постійно вдосконалюють.

Купити форму: через соцмережі ( Facebook, TikTok )

Ціни: кітель — 2495 грн, штани — 1975 грн, лонгслів — 1295 грн, бушлат — 3795 грн, анорак — 2200 грн

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By VTRNK

На початку повномасштабної війни ветеранка, парамедикиня Юлія «Куба» Сидорова й дизайнер-нацгвардієць Станіслав Бітус створили цех Veteranka та заснували бренд жіночої військової форми By VTRNK.

У цеху працює 8 волонтерів, конструкторка та дизайнер, а також дві професійні швачки. Вони безкоштовно відшивають форму для чинних парамедикинь, бойових медикинь та учасниць ЖВР.

«Про нашу жіночу форму захисниці кажуть, що штани сидять, як на людині, бо стандартні військові (чоловічі) або розріжуть навпіл, або буде оргазм. Про зимову куртку пишуть, що вона дуже зручна й має багато продуманих деталей — куліска, відстібний каптур. Очільниця медслужби VETERANKA відгукується, що з форми гарно змивається кров», — діляться засновники бренду.

Крім жіночої форми, у цеху втілюють і інші цікаві ідеї — наприклад, створюють бахіли для захисників, що працюють на гаубицях.

До того ж у швейному цеху Veteranka постійно проходять навчання з кравецької справи. Там вчать шити одяг і розбудовують програму для реінтеграції ветеранок.

Замовити: Для замовлення треба заповнити гугл-форму.

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KRPK

KRPK — це рівненське швейне виробництво, яке створює та відшиває військовий одяг для жінок.

З перших тижнів великої війни творці бренду поставили собі за мету створити жіночу військову форму, яка була б зручна та надійна. Аби кожна військовослужбовиця могла замовити стрій свого розміру, а не шукати більш-менш підходящий чоловічий і підшивати його.

KRPK створює одяг, враховуючи анатомічні особливості жіночого тіла, і додає деталі для більш зручного використання.

Купити форму: Instagram

Ціни: зимовий бушлат — 3290 грн, сорочка бойова мультикам — 1200 грн, кітель мультикам — 1690 грн

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ЗМLCHK

Бренд жіночої військової форми ЗМLCHK заснувала громадянська організація «Землячки». Вона надає підтримку українським захисницям.

Лекала для однострою ЗМLCHK сторили з урахуванням особливостей жіночої фізіології. Їх розробляла «Ужгородська швейна фабрика» разом із ГО «Землячки» та Харківською фабрикою «Lap».

«Землячки» працюють завдяки пожертвам і надають військову форму захисницям безоплатно. Аби її замовити, необхідно написати в інстаграм організації.