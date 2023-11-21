Де займатися йогою в Києві: 7 студій

Київські йога-студії пропонують різноманітні напрямки йоги: хатха, крія, йогу в гамаках. Фізичні та дихальні вправи допомагають долати тривожні стани, покращувати сон та робити тіло витривалішим. А також йога – провідник для відкриття справжнього себе.

Розповідаємо про сім київських йога-студій, де можна практикуватись в асанах.

Київська Йога Студія

"Київську Йога Студію" заснувала чемпіонка світу з йога-спорту Тетяна Півень і вчитель йоги з більш ніж 20-річним досвідом та автор проєкту Rigpa-Yoga Євген Таковський.

У студії є різні напрямки йоги, зокрема, флай-йога, аромайога та йога для вагітних. Окреме місце в студії відведене для пиття чаю. Охочі можуть також займатись онлайн.

Вартість: пробне заняття – 250 грн, абонемент на 4 заняття – 1000 грн, абонемент на 8 занять – 1700 грн. Також діють пільги для студентів, школярів, УБД та пенсіонерів.

Адреса: вул. Руденко 6-А, 8 поверх

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Kyiv yoga Center

"Київ Йога Центр" – це колишній філіал "Київської Йога Студії", що раніше розташовувався на Михайлівській. Зараз Kyiv yoga Center знаходиться неподалік Софійської площі та має три зали для практики.

Відвідувачі після практики мають змогу випити чай, який є вільному доступі, і поспілкуватись.

Окрім регулярних класів по йозі, в студії також проводять різноманітні майстер-класи, семінари та тематичні заходи, як-от звукотерапія чи лекція з основ йоги.

Також є можливість займатись онлайн.

Вартість: перше заняття – 250 грн, абонемент на 4 заняття – 1200 грн, абонемент на 8 занять – 1900 грн

Адреса: вул. Володимирська 18/2

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Ішвара йога-центр

Засновник йога-центру Анатолій Зенченко почав практикувати йогу ще у 90-х. Він розробив власну методику, що базується на розумінні біомеханіки в асанах, що, за словами інструктора, дозволяє швидко досягати результатів без болю та травм.

В "Ішвара йога-центрі" практикують, як новачки, так і ті, хто хоче розпочати шлях у якості інструктора. З нестандартних практик – йога із зав'язаними очима, яку проводить засновник центру. Окрім того, центр організовує виїзні йога-тури в Карпати, Єгипет, Індію, Туреччину.

Вартість: одне заняття – 350 грн, абонемент на 4 заняття – 1200 грн, абонемент на 6 занять – 1500 грн, абонемент на 10 занять – 2300 грн, персональне заняття – 1000-2000 грн (в залежності від інструктора)

Адреса: вул. Маршала Тимошенка, 21, корпус 14

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Sanctum

У студії йоги Sanctum практикують інструктори, які навчались у Андрія Сідерського, Андрія Лаппи та інших майстрів. Практики проходять у просторих світлих залах з панорамними вікнами. Окрім універсальної йоги за Андрієм Лаппою, тут можна також попрактикувати крія-йогу, віньяса-флоу йогу та парну йогу.

Вартість: одне заняття – 300 грн, абонемент на 11 занять – 3000 грн

Адреса: вул. Вознесенський узвіз, 13

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Аюрведа Центр

У студії йоги "Аюрведа" можна відвідати класи з хатха-йоги, йоги-нідра, кундаліні-йоги. Періодично проводяться лекції з трансцендентальної медитації. Є онлайн-заняття.

Студія обладнана теплою інфрачервоною підлогою, тому займатися буде комфортно за будь-якої погоди. Також студія має автономне опалення.

Вартість: одне заняття – 250 грн, абонемент на 4 заняття – 850 грн, абонемент на 6 занять – 1670 грн

Адреса: вул. Дмитрівська, 39

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Стан

Жіночий простір "Стан" працює неподалік від «Золотих воріт». Тут проводять заняття з йоги, sound healing та медитації. Команда студії називає "Стан" місцем прийняття та практики уваги до себе, де піклуються про фізичний та емоційний баланс. У одній групі може займатися не більше 12 людей.

Вартість: одне заняття – 500 грн

Адреса: вул. Стрілецька, 4

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Студія йоги Vedalife

Студія Vedalife відома поціновувачам флай-йоги. Адже це була одна із перших студій в Україні, де практикували йогу в гамаках. Але в Vedalife можна обрати йогу на будь-який смак та рівень підготовки. А до та після класу можна поділитись враженнями з іншими практиками за чашкою трав'яного чаю.

Вартість: одне заняття – 300 грн, чотири заняття – 1100 грн вісім занять – 2000 грн

Адреса: вул. Голосіївська, 17, бізнес-центр "Моріон", 2 поверх

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