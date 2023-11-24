Роботи українського митця Сергія Махна презентували у Нью-Йоркській галереї

142
Валерія Гуржий
share share

У всесвітньовідомій Les Ateliers Courbet відбулася презентація нової колекції унікальних керамічних меблів та декору від митця Сергія Махна. Автор представив новаторські й екстраординарні вироби, над якими він і його команда працювали протягом останніх двох років.

Особливістю колекції "земля" є те, що виготовлені вручну предмети мають габаритні й вигадливі форми: масивні двометрові світильники — сяючі артскульптури; стокілограмові біоморфні крісла нагадують небачених звірів; довгі керамічні лавки та столи заворожують своєю ідеальною монолітністю.

Завдяки новаторським технікам роботи з глиною, майстри подолали базову властивість матеріалу — тяжіння до цілісних округлих форм.


Виставка "Земля" складається з декількох частин: меблі, декор, освітлення, дзеркала та рукомийники.

Les Ateliers Courbet - це нью-йоркська галерея дизайну, відома своїм унікальним фокусом на творчість сучасних художників-ремісників, продовжувачів багатовікових традицій.

Заснована у 2013 році Мелані Курбе, галерея здобула міжнародне визнання серед приватних колекціонерів, дизайнерів інтер'єрів та культурних інституцій.

Сьогодні в галереї представлено понад 50 традиційних ремесел, що передаються з покоління в покоління шанованими майстрами з усього світу, серед яких Тадао Андо та склодуви Веніні, непальські ткачі та Френк Гері, Альдо Баккер та сріблярі з Віденської мануфактури срібла, а тепер і Сергій Махно.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 24 листопада 2023
share share
На Київ насуваються сильні снігопади, в'їзд вантажівок у місто заборонять На Київ насуваються сильні снігопади, в'їзд вантажівок у місто заборонять У Запоріжжі створили робота-сапера для ЗСУ й ДСНС: він уже працює на Херсонщині У Запоріжжі створили робота-сапера для ЗСУ й ДСНС: він уже працює на Херсонщині На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar На Січових Стрільців відкрився хіп-хоп бар 8 Mile Bar У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею: фото У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею: фото Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення Музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек Без Ахматової і Салтикова-Щедріна: у Києві перейменували ще 10 бібліотек У Яворові відкрився перший магазин "Сільпо", дизайн якого натхнений гутництвом У Яворові відкрився перший магазин "Сільпо", дизайн якого натхнений гутництвом Тест: Чи здолаєш ти шахрая? Тест: Чи здолаєш ти шахрая?
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.