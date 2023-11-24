Роботи українського митця Сергія Махна презентували у Нью-Йоркській галереї

У всесвітньовідомій Les Ateliers Courbet відбулася презентація нової колекції унікальних керамічних меблів та декору від митця Сергія Махна. Автор представив новаторські й екстраординарні вироби, над якими він і його команда працювали протягом останніх двох років.

Особливістю колекції "земля" є те, що виготовлені вручну предмети мають габаритні й вигадливі форми: масивні двометрові світильники — сяючі артскульптури; стокілограмові біоморфні крісла нагадують небачених звірів; довгі керамічні лавки та столи заворожують своєю ідеальною монолітністю.

Завдяки новаторським технікам роботи з глиною, майстри подолали базову властивість матеріалу — тяжіння до цілісних округлих форм.



Виставка "Земля" складається з декількох частин: меблі, декор, освітлення, дзеркала та рукомийники.

Les Ateliers Courbet - це нью-йоркська галерея дизайну, відома своїм унікальним фокусом на творчість сучасних художників-ремісників, продовжувачів багатовікових традицій.

Заснована у 2013 році Мелані Курбе, галерея здобула міжнародне визнання серед приватних колекціонерів, дизайнерів інтер'єрів та культурних інституцій.

Сьогодні в галереї представлено понад 50 традиційних ремесел, що передаються з покоління в покоління шанованими майстрами з усього світу, серед яких Тадао Андо та склодуви Веніні, непальські ткачі та Френк Гері, Альдо Баккер та сріблярі з Віденської мануфактури срібла, а тепер і Сергій Махно.