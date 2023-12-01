Рух Подільсько-Воскресенським мостом відкрили, але не для всіх: хто може там їздити

Рух Подільсько-Воскресенським мостом відкрили для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На першому етапі по мосту курсуватиме автобусний маршрут № 111 «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна».

За словами Кличка, будівництво цього мостового переходу продовжується. Далі планується завершити роботи для забезпечення проїзду на вулицю Бальзака, а також здійснити ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової планють завершити наступного року.





Фото: Віталій Кличко

