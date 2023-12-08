На Хрещатику відкриють книгарню-кав’ярню «Сенс»

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Ірина Маймур
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На Хрещатику в січні 2024 року відкриють книгарню-кав’ярню «Сенс».

Про це повідомив засновник книгарні Олексій Ерінчак.

Книгарня на Хрещатику стане вже другим закладом, який працюватиме в центрі Києва.

«Уже в січні 2024 року ми відкриємо «Сенс» у центрі Києва на вулиці Хрещатик — символічному серці України, яке було свідком багатьох історичних подій та культурних перетворень. Цей символізм — відкриття великого книжкового простору в серці країни — стане поштовхом до розвитку всієї української культури, — зазначив Ерінчак.

Нагадаємо, що першу книгарню-кав’ярню «Сенс» відкрили на «Арсенальній» два роки тому. Там можна купити книжки, випити кави зі смаколиками, попрацювати, організувати презентацію книгу, подивитися кіно.

Раніше ми писали, що на Подолі відкрили книгарню вживаних і рідкісних книг «Плекай» із крафтовим пивом.

Фото: Олексій Ерінчак

Чи були ви в книгарні-кав’ярні «Сенс»?
Опубліковано: 08 грудня 2023
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