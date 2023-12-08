На Подолі відкрили книгарню вживаних і рідкісних книг «Плекай» із крафтовим пивом

На Подолі в тестовому режимі запрацювала книгарня вживаних і рідкісних книг «Плекай». Офіційне відкриття закладу відбудеться 9 грудня.

«Приходьте в сб о 16:00 на Спаську 22, будемо собі відпочивати, теревенити та пригощатись пивом», — пише команда книгарні.

У «Плекай» дають книгам друге життя. У продажу книгарні є нові, вживані та рідкісні книги, наклади яких закінчилися. Також там приймають книги від перших читачів, оцінюють їх і за необхідності реставрують.

Після цього читачі можуть обрати один із варіантів: віддати книги на реалізацію і щомісяця отримувати кошти, якщо книги купили, або подарувати їх книгарні. Також можна відмовитися від оплати, тоді «Плекай» передасть гроші у фонд УКРАЇНСЬКІ МУРАХИ/UA.Ants.

Книгарня має пивний бар, де продають крафтове пиво, каву, глінтвейн та різну крафтову продукцію.

Наразі ще тривають роботи з облаштування закладу.

Адреса: вул. Спаська, 22

Режим роботи: щодня з 10:00 до 20:00

Instagram

Раніше ми писали, що книгарню-кав’ярню Book.ua відкрили на Золотих Воротах.

Фото: «Плекай»; Луїза Аляб‘єва