У 6 містах України запускають офлайн-школу волонтерів

141
Валерія Гуржий
share share

В Україні запускають безкоштовну двомісячну офлайн-школу волонтерів в шістьох містах України.

Про це повідомляє Освіторія.

Йдеться про Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Черкаси та Івано-Франківськ. Усі учасники пройдуть курс теоретичних лекцій та практичних занять від досвідчених волонтерів, а по завершенню зможуть долучитися до однієї з волонтерських ініціатив України.

Навчання в школі передбачає лекції та тренінги від представників відомих локальних і всеукраїнських волонтерських рухів, воркшопи від юристів, обмін досвідом та практичні завдання. Навчальна програма передбачає щотижневі зустрічі впродовж двох місяців у змішаному форматі: онлайн та офлайн. Долучитися може будь-хто, не зважаючи на вік чи попередній досвід.

Набір до Школи волонтерів стартував 12 грудня та триватиме до 5 січня 2024 року. Після цього організатори сформують навчальні групи та офіційно представлять менторів програми в кожному місті.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Ismael Paramo

Бажаєте долучитися?
Опубліковано: 15 грудня 2023
share share
На ВДНГ відкрився парк ілюмінації «Магія Світла»: фото На ВДНГ відкрився парк ілюмінації «Магія Світла»: фото Українці вперше можуть обрати фіналіста нацвідбору на "Євробачення": як це зробити Українці вперше можуть обрати фіналіста нацвідбору на "Євробачення": як це зробити У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України Київрада ухвалила бюджет міста на 2024 рік: на що піде найбільше грошей Київрада ухвалила бюджет міста на 2024 рік: на що піде найбільше грошей «Київстар» відновив мобільний інтернет 4G і LTE в Києві та ще низці регіонів «Київстар» відновив мобільний інтернет 4G і LTE в Києві та ще низці регіонів Верховний суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру Верховний суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру Їжа майбутнього: що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо у реальному світі Їжа майбутнього: що з мультсеріалу «Футурама» ми вже їмо у реальному світі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.