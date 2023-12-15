У 6 містах України запускають офлайн-школу волонтерів

В Україні запускають безкоштовну двомісячну офлайн-школу волонтерів в шістьох містах України.

Про це повідомляє Освіторія.

Йдеться про Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Черкаси та Івано-Франківськ. Усі учасники пройдуть курс теоретичних лекцій та практичних занять від досвідчених волонтерів, а по завершенню зможуть долучитися до однієї з волонтерських ініціатив України.

Навчання в школі передбачає лекції та тренінги від представників відомих локальних і всеукраїнських волонтерських рухів, воркшопи від юристів, обмін досвідом та практичні завдання. Навчальна програма передбачає щотижневі зустрічі впродовж двох місяців у змішаному форматі: онлайн та офлайн. Долучитися може будь-хто, не зважаючи на вік чи попередній досвід.

Набір до Школи волонтерів стартував 12 грудня та триватиме до 5 січня 2024 року. Після цього організатори сформують навчальні групи та офіційно представлять менторів програми в кожному місті.

Зареєструватися на навчання можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Ismael Paramo