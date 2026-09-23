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У Києві через російську атаку горить модерністський ринок-«шайба» біля вокзалу

Ельміра Еттінгер 23 вересня 2026
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Уранці 23 вересня під час російської атаки безпілотників пошкоджено колишній Залізничний ринок у Солом’янському районі Києва — модерністську споруду, зведену 1973 року за проєктом архітекторки Алли Аніщенко. Вантовий дах будівлі зруйновано. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, безпілотник влучив у закинуту будівлю ринку, після чого там виникла пожежа. КМДА офіційно повідомляла про загоряння на території транспортного підприємства в Солом’янському районі, однак не уточнювала, про який саме об’єкт ідеться.

Критий ринок з вантовими конструкціями став визначним проєктом заслуженої архітекторки УРСР Алли Аніщенко. Після його появи в Києві 1973 року ринки за цим зразком збудували у Харкові, Рівному (обидва — 1979 рік) і в Махачкалі (1982 рік). Останній знесли 2016 року задля будівництва житлового комплексу.



Так само мало статися і з київським ринком. У 2025 році ринок обнесли зеленим парканом, вікна забили фанерою. Мережею поширювався рендер нового житлового комплексу на його місці. Раніше БЖ писало про плани забудувати ділянку ринку та боротьбу активістів і архітекторів за збереження модерністської споруди.

У березні 2025 року ГО «Спадщина Київ» подала документи, щоби Залізничний ринок визнали об’єктом культурної спадщини, але будівля так і не отримала охоронного статусу.

Фото: Максим Коваленко; Дмитро Перов; КМДА
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