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«Темний плащ» повертається — Disney+ запускає нову версію культового мультсеріалу

Кирило Шостак 23 вересня 2026
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Disney+ офіційно замовив нову версію культового мультсеріалу «Темний плащ», який виходив на початку 1990-х. Проєкт перебував у розробці майже шість років. Про це повідомляє Variety.

Марк Гемілл озвучить Дрейка Малларда, відомого як Темний Плащ, а Сет Роген — Лаунчпада МакКвака. До акторського складу також увійшли Ліззі Каплан, Лілімар, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон, Тео Бріонес, Кеті Річ, Нат Факсон та інші.

Сюжет нової версії буде не просто повторенням оригіналу. За задумом авторів, Темний Плащ останні 35 років провів у своєрідному кошмарі — альтернативному світі, де ніхто не чув про його героїчні подвиги.

Змінити все має підлітка Даккі, яка знає правду про його минуле і намагається повернути героя до боротьби зі злочинністю.

У новому серіалі також повернуться знайомі персонажі — Негадак, Мегавольт, Госалін, Моргана та Лаунчпад.

Оригінальний «Темний плащ» виходив із 1991 по 1992 рік і мав три сезони та 91 епізод. Серіал був пов’язаний із всесвітом «Качиних історій» і згодом частково повернувся вже в їхньому новому перезапуску.

Творець оригінального мультсеріалу Тед Стоунс цього разу виступає консультантом. За його словами, нова команда зробила ставку на більше екшену та комедії, але намагалася зберегти дух оригіналу.

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