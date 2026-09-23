Американському луксмаксеру Clavicular висунули обвинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої

У штаті Массачусетс США стримеру-луксмаксеру Брейдену Пітерсу, відомому в мережі як Clavicular, висунули обвинувачення у зґвалтуванні. Також його звинувачують у тому, що він з метою сексуального контакту нібито дав людині наркотичну речовину та купував алкоголь для неповнолітньої. Про це повідомляє CNN.

Йдеться про той самий епізод, який фігурує в цивільному позові, поданому у Флориді. Блогерка Александра Мендоса, також відома як Alora Ziva, заявила, що у травні 2025 року, коли їй було 17 років, приїхала до будинку родини Пітерса на Кейп-Коді.

За словами дівчини, він запропонував їй алкоголь, через це вона сильно сп’яніла. Мендоса стверджує, що того вечора Пітерс вступив із нею у статевий контакт, коли вона була не в змозі дати згоду, а наступного ранку це нібито повторилося.

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У цивільному позові Пітерса також звинувачують у побитті, заподіянні моральної шкоди та шахрайстві. Його адвокати намагаються домогтися відхилення частини цих претензій.

Окремо Мендоса заявила, що кілька місяців по тому зустріла Пітерса у Маямі та взяла участь у його стримі. За її словами, під час трансляції він нібито зробив їй ін’єкцію Aqualyx — речовини для розчинення жиру, яка не схвалена FDA.

У позові також стверджується, що Пітерс використовував ім’я та зображення Мендоси для монетизації своїх трансляцій.

Сам Clavicular заперечує звинувачення. У соцмережі X він заявив, що Мендоса нібито намагається привернути увагу або отримати від нього гроші. Представники Пітерса також заявили, що вона знала про ін’єкції та добровільно погодилася на них.

Слухання у справі в Массачусетсі заплановане на 14 жовтня.

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Clavicular відомий стримами про так званий луксмаксинг — спроби радикально змінювати зовнішність. Він, зокрема, розповідав, що бив себе молотком по обличчю, щоби зробити кістки більш виразними, та вживав заборонені препарати для схуднення.

Раніше цьогоріч Пітерса також засудили до шести місяців випробувального терміну у справі про необережне поводження зі зброєю. Крім того, його затримували у справі про бійку, однак згодом провадження закрили.

До слова, тема луксмаксерів уже ставала приводом для редакційного експерименту. Журналіст БЖ за завданням редакції віртуально провів із ними місяць — і настільки перейнявся ідеями пластичної «прокачки», що зрештою сам почав просити в бухгалтерії $20 тисяч на послуги хірурга.