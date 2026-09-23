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У Венеції сильний вітер знищив повітряну скульптуру української архітекторки

Іван Назаренко 23 вересня 2026
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У Венеції сильний вітер знищив інсталяцію «Nabatele» української архітекторки Анни Камишан — повітряну конструкцію у формі синагоги, яка в серпні ненадовго піднялася над Венеційською лагуною. Робота була частиною паралельної програми Венеційської бієнале, пише The Art Newspaper.

«Nabatele» зруйнувало 17 вересня під час сильного пориву вітру. За словами Камишан, конструкція мала витримувати вітер до 20 вузлів, але того дня швидкість сягнула 50 вузлів.

Камишан написала, що сприймає знищення роботи як можливість прийняти те, на що вона не могла вплинути, і почати спочатку. За її словами, продовження після руйнування має особливе значення в єврейській традиції.

Камишан родом зі Львова, а також жила у Харкові, Москві та Києві. У 2019-2021 роках вона працювала над концепцією Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві. Нині архітекторка працює в Лондоні та Нью-Йорку.

Інсталяція була зроблена у вигляді наповненої гелієм двошарової конструкції. На цей образ Камишан надихнула картина Рене Магрітта «Замок у Піренеях» 1959 року. За задумом авторки, «Nabatele» мало одночасно символізувати невизначеність і надію та нагадувати про внутрішнє світло в кожній людині.

Назва походить від слова «nabat» — «сигнал тривоги» або «дзвін попередження» на їдиш, із доданим зменшувальним суфіксом «-еле».

Інсталяція мала вступати в символічний діалог з історією Венеційського гетто, де попри обмеження на розташування синагог на рівні вулиці сформувалася активна єврейська громада. «Nabatele» спонсорував Монреальський єврейський музей, а над створенням проєкту разом із Камишан працювала команда, до якої залучили фахівців із ракетних технологій.

Ще до остаточного знищення він зазнав пошкоджень: 16 липня оболонка порвалася при переміщенні конструкції перед церемонією відкриття.

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