У Лондоні відкриють львівський винний бар “П’яна вишня”

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Наталія Габрух
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Наприкінці лютого у центрі Лондона відкриють винний бар “П’яна Вишня”.

Про це пише The Village Україна.

Персонал та команда в основному складатимуться з українців, які володіють англійською на високому рівні та “мають глибокі знання про вишнівку”. Настоянку можна буде споживати як у холодному, так і у гарячому вигляді, а також будуть доступні до покупки шоколад і солоні закуски. Окрім цього, можна буде придбати пляшку настоянки з собою.

Велика Британія стане десятою країною, де працюють винні бари “П’яна Вишня”, а місто Лондон — сороковим містом, де буде відкрито представництво цієї мережі. “П’яна Вишня” також функціонує у таких країнах, як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Молдова та в країнах Балтії.

Раніше ми писали, що винний бар «П'яна вишня» відкрився в ТРЦ Dream Town.

Фото: з відкритих джерел

Хотіли б відвідати заклад “П’яна Вишня” у Лондоні?
Опубліковано: 06 лютого 2024
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