У Лондоні відкриють львівський винний бар “П’яна вишня”

Наприкінці лютого у центрі Лондона відкриють винний бар “П’яна Вишня”.

Про це пише The Village Україна.

Персонал та команда в основному складатимуться з українців, які володіють англійською на високому рівні та “мають глибокі знання про вишнівку”. Настоянку можна буде споживати як у холодному, так і у гарячому вигляді, а також будуть доступні до покупки шоколад і солоні закуски. Окрім цього, можна буде придбати пляшку настоянки з собою.

Велика Британія стане десятою країною, де працюють винні бари “П’яна Вишня”, а місто Лондон — сороковим містом, де буде відкрито представництво цієї мережі. “П’яна Вишня” також функціонує у таких країнах, як Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Молдова та в країнах Балтії.

Раніше ми писали, що винний бар «П'яна вишня» відкрився в ТРЦ Dream Town .

Фото: з відкритих джерел