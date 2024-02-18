Колекцію “Мистецького арсеналу” оцифрували та створили онлайн-каталог

Відтепер познайомитися з колекцією “Мистецького арсеналу” можна в онлайн-форматі. Її оцифрували та створили каталог.

Про це повідомляють на сайті “Мистецького арсеналу”.

Колекція формувалася упродовж майже двох десятиліть — починаючи з 2007 року. Зараз вона складається з 9081 предмета.

До неї належать:

археологічні знахідки, отримані під час розкопок у межах сучасного “Мистецького арсеналу”;

твори історичного авангарду;

роботи сучасних митців;

побутові речі, боністика, фалеристика, нумізматика, зразки сакрального мистецтва та культові речі тощо.

У зв'язку з повномасштабною війною, стало надзвичайно важливим не тільки зберегти культурні цінності та археологічні артефакти у фізичному вигляді, а й здійснити їхнє цифрове архівування.

“Ми представляємо це видання на тлі досвіду, який українським музейним інституціям принесла російська війна проти України. Зокрема, про те, яку вагу та значущість має кожна українська колекція і скільки самовідданості конкретних людей потрібно для її збереження за часів загрози й небезпеки”, — зазначає генеральна директорка "Мистецького арсеналу", Олеся Островська-Люта.

Музейні зібрання є важливими для збереження пам'яті: вони визначають колективну ідентичність суспільства і допомагають протистояти “спробам анігіляції окремих людей і цілих народів”, додала директорка арсеналу.

“У цій збірці ви прочитаєте про різноманітні аспекти колекціонування: від формування археологічної частини колекції, яка є результатом наукових пошуків безпосередньо на території Арсеналу, до опису сегменту сучасного мистецтва, яке цілеспрямовано збирає та зберігає інституція”, — розповіла Олеся Островська-Люта.

Відкриття колекції є важливим для мистецтвознавців, музейників, істориків, археологів, культурологів та всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Переглянути каталог “Мистецького арсеналу” можна за посиланням .

Раніше ми писали, що у «Мистецькому арсеналі» облаштували укриття: фото.

Фото: скриншоти з каталогу “Мистецького арсеналу”, “Мистецький арсенал”