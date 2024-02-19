В Ірпені відкрили кавʼярню “Компас”

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Наталія Габрух
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В центрі Ірпеня запрацювала кавʼярня “Компас”. Її відкрив колишній шеф-бариста київських кавʼярень Fair Finch Максим Ялковський.

Про це пише The Village Україна.

“Ми про свідоме споживання якісної кави. А ще про подорожі в різні куточки кавового світу, тому розмістили мапу світу з деревʼяних пазлів на одній зі стін”, – коментують в “Компасі”.

У меню представлені класичні кавові напої, включаючи фільтр-каву в пуровері V60. Також серед напоїв можна знайти чаї з додаванням фруктових пюре та какао. В найближчому майбутньому асортимент поповниться матчею.

Що стосується їжі, то в меню переважають “солодкі” страви, зокрема баскський чізкейк і макарони. Також планується незабаром додати в меню сендвічі.

Крім цього, в кав’ярні облаштовано стелаж із зернами та аксесуарами для кави. Десять відсотків доходів від продажу кави у пачках щомісяця спрямовуватимуть на підтримку ЗСУ.

Ціни: еспресо — 35 грн, фільтр — 50 грн, капучино — 50 грн, флет-вайт — 60 грн, какао — 45 грн, гарячий шоколад — 50 грн, чай — 60 грн

Адреса: Ірпінь, вул. Центральна, 29

Режим роботи: 08:00–20:00 (будні), 09:00–20:00 (вихідні)

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Хотіли б відвідати кав'ярню “Компас”?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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