Біля Золотих воріт відкривається заклад із шаурмою Nunu

У середу, 13-го березня за адресою Ярославів Вал, 30/18 у Києві відбудеться відкриття четвертої точки мережі Nunu. Це заклад з шаурмою від київського шефа Юрія Нікітюка.

Про це пише The Village Україна.

У закладі експериментують зі злиттям кухонь Близького Сходу та Азії, відмовившись від використання традиційного вертела, стандартних білого та червоного соусів, а також капусти. Замість цього, шаурма створюється згідно з унікальним авторським підходом, не дотримуючись звичних стандартів.

М'ясо в Nunu готують упродовж десяти годин та рвуть його на волокна руками, коментує шеф-кухар закладу. Лаваш та соуси також готують власноруч.

У меню закладу є шаурма, мезе, салати та різноманітні закуски. До шаурми пропонують додавати овочеву сальсу, свіжу кінзу, горіхи та хумус. Крім цього, в асортименті є десерти, лимонади та коктейлі.

Виключно в день відкриття відвідувачам пропонуватимуть шаурму з баранини. Окрім того, заклад анонсує оновлене меню, подасть унікальний шаурмовий торт та подарує томатне пиво кожному гостю, зауважують у закладі.

Ціни: шаурма зі смаженим сиром — 175 грн, шаурма із мармуровою яловичиною — 299 грн, зелений мезе з трюфельною олією — 120 грн, овочевий салат із кардамоновим дресингом — 140 грн, батат фрі із шаурмовим соусом — 119 грн, суп сир-сочевиця з хрумким лавашем — 129 грн, вафельний торт — 99 грн, коктейль Negroni — 199 грн, лимонад Citrus Splash — 99 грн

Адреса: вул. Ярославів Вал, 30/18

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00