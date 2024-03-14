Команда з КПІ створила ШІ-застосунок, який навчає дітей мови жестів

Команда з КПІ ім. Ігоря Сікорського з проєктом ConnectAbility створила застосунок на основі штучного інтелекту, що навчає мови жестів дітей із порушенням слуху. Він також може виконувати роль "голосового перекладача" завдяки вмінню розпізнавати й озвучувати жести.

Про це повідомили у МОН.

Цей проєкт переміг на національному етапі міжнародного хакатону Teens in AI. Друге місце занйяла команда BrAInly Squad із проєктом wAIrriorMind, яка розробила AI-психолога для військових і ветеранів, що аналізує емоційний стан людини за її відповідями та фізичними показниками, а також надає рекомендації для поліпшення стану.

Третє місце дісталося команді ORTificial Intelligence із проєктом Fluentfingers, які розробили платформу для школярів із порушенням слуху, яка перекладає навчальний аудіоконтент на жестову мову. Розробка є особливо цінною в умовах дистанційного навчання.

Згодом проєкт ConnectAbility візьме участь у відборі на міжнародний етап хакатону. До фіналу конкурсу увійде лише 5 команд, які оберуть серед фіналістів із понад 40 країн.