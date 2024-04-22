На Сагайдачного запрацював раменний хаб Rameniac

На вулиці Петра Сагайдачного, 25 відкрили раменний хаб Rameniac. Він знаходиться неподалік станції метро “Поштова площа”.

Про це пише The Village Україна.

За словами команди, це місце називають “секретним раменним хабом, що ховається у коктейль-барі в центрі Подолу”. Над створенням першого рамену тут працювали близько трьох місяців, а сам процес приготування цієї страви займає 24 години.

У меню представлені тонконцу та спайсі місо з яловичим фаршем. Під час замовлення можна вибрати насиченість бульйону та тип локшини. До страви можна додати яйця, креветки, гриби муер, зелену цибулю або норі.

Також у закладі можна замовити азіатські закуски, боби едамаме та гьозу з креветками. Що стосується напоїв, то в асортименті є комбуча, Yuzu tonic JP та пиво Asahi Dry.

Ціни: тонконцу з яловичим фаршем — 290 грн, спайсі місо — 370 грн, креветки (доповнення) — 150 грн, гриби муер (доповнення) — 15 грн, норі (доповнення) — 20 грн, азіатські соління — 80 грн, боби едамаме — 100 грн, гьоза з креветкою — 190 грн, комбуча — 170 грн, Yuzu tonic JP — 180 грн, Asahi Dry — 155 грн

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 25

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00