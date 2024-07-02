Книгарня Є та Readeat: які ще українські книжкові бізнеси увійшли до списку Forbes
Редакція Forbes представила список Next 250 – це перелік перспективних малих і середніх бізнесів України, у які потрапили книжкові компанії, зокрема видавництва, книгарні та книготорговельні мережі, аудіокнигарня тощо.
Про це повідомляє Читимо.
У перелік увійшли компанії із річним виторгом від 10 млн грн до 1 млрд грн. Forbes вважає, що їхній проєкт Next 250 корисний для компаній, оскільки дозволяє заявити про себе, може допомогти залучити потенційних інвесторів, знайти нових партнерів і підрядників, розширити ринок збуту, а ще є путівником частиною українського бізнесу, яка зазвичай залишається поза увагою журналістів, але від якої залежатиме вигляд економіки країни через 5–10 років.
Книжкові компанії за спаданням – від найбільшого річного виторгу:
- Книгарня Є – 823,3 млн грн
- Книголав – 59,6 млн грн
- Readeat – 23,1 млн грн
- Моя книжкова полиця – 16,6 млн грн
- Абук – 14,2 млн грн
- Бородатий тамарин – 10,4 млн грн, Київ
- Книжковий лев – 10 млн грн
Опубліковано: 02 липня 2024