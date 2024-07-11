Відсьогодні в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет із ароматизаторами

Із 11 липня в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. А також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження.

Про це повідомили у Центрі громадянського представництва “Життя”, пише "Суспільне".

Так, відповідно до Закону України №1978-XI, який набув чинності 11 липня 2023 року, з 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

Окрім того було встановлено:

заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

вимоги до складу рідин для е-сигарет;

вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

Зазначається, що закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили.

З 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Також для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну “Я кидаю курити!”.

Відповідно до аналітичного звіту Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненого у грудні 2023 року, в Україні 24,5% населення щодня споживають тютюнові та нікотинові вироби: 36% чоловіків та 15% жінок. Якщо серед чоловіків є тенденція до зниження, то серед жінок поширеність куріння подвоїлася за 7 років: у 2017 році щоденними курцями були 7% українок.

30% молодих українців віком 18-29 років є щоденними споживачами тютюну та нікотину, з яких 61% курять сигарети, 37% вживають сигарети для нагрівання, 37% – електронні сигарети. Серед дітей 13-15 років станом на 2017 рік, за даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну (GYTS), 15% були споживачами тютюнових виробів, 18,4% вживали електронні сигарети.

За даними ВООЗ, 38% споживачів сигарет для нагрівання та 50% користувачів електронних сигарет називають причиною їх споживання приємний смак та аромат.

В свою чергу, графічні попередження про наслідки вживання тютюну на упаковках тютюнових виробів теж демонструють високу ефективність. Згідно з дослідженням ВООЗ, в Україні 2017 року 92% споживачів тютюну повідомили, що помічали попередження, а 54% замислюються про припинення цієї наркотичної залежності.

Директива № 2014/40/ЄС зобовʼязувала всі країни-члени Європейського Союзу до жовтня 2023 року заборонити ароматизовані сигарети для нагрівання. Така вимога є зобовʼязанням і для України. Відповідна ініціатива була внесена до парламенту законопроєктом №9227.

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