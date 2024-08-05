Війна знищила близько 80% лісових насаджень нацпарку “Святі Гори”, що на Донеччині

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Наталія Габрух
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80% лісових насаджень національного парку “Святі Гори”, що на півночі Донеччини знищено через повномасштабне вторгнення рф.

Про це повідомляється на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Близько 9,5 тисяч гектарів лісу нацпарку “Святі Гори” випалено вогнем війни. 10 тисяч гектарів — потребує обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ці цифри лякають і змушують нас замислитися, що робити далі, і як планувати відновлення парку”, — зазначила заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

Раніше міністр захисту довкілля Руслан Стрілець доручив “напрацювати покроковий план”, який допоможе відновити “Святі Гори”.

Наразі природоохоронці самотужки проводять розмінування, зазначила заступниця міністра. Розміновано вже близько 100 км лісових доріг та під'їзди до пожежних водойм.

За попередніми підрахунками, орієнтовна шкода довкіллю нацпарку “Святі Гори”, нанесена окупантами — 16 млрд. гривень.

Фото: Wikimedia / Костянтин Брижниченко

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Опубліковано: 05 серпня 2024
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