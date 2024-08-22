У Києві збудують новий McDonald's на Мінському масиві

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Ірина Маймур
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У Києві збудують новий McDonald's на Мінському масиві.

Про це повідомляє “Моя Оболонь”.

Ресторан з'явиться на вулиці Петра Калнишевського, 2.

Наразі вже встановили “паспорт обʼєкту будівництва”. Відомо, що роботи закінчать у 2025 році.

на Калнишевського стане сьомим у районі. Після початку повномасштабної війни тут відкрили ресторани на проспектах Володимира Івасюка і Степана Бандери.

Фото: Вікторія Миколаєнко-Говоровська; Unsplash/Road Ahead

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Опубліковано: 22 серпня 2024
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