У Києві збудують новий McDonald's на Мінському масиві.

Про це повідомляє “Моя Оболонь”.

Ресторан з'явиться на вулиці Петра Калнишевського, 2.

Наразі вже встановили “паспорт обʼєкту будівництва”. Відомо, що роботи закінчать у 2025 році.

на Калнишевського стане сьомим у районі. Після початку повномасштабної війни тут відкрили ресторани на проспектах Володимира Івасюка і Степана Бандери.