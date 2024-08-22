У Києві збудують новий McDonald's на Мінському масиві
У Києві збудують новий McDonald's на Мінському масиві.
Про це повідомляє “Моя Оболонь”.
Ресторан з'явиться на вулиці Петра Калнишевського, 2.
Наразі вже встановили “паспорт обʼєкту будівництва”. Відомо, що роботи закінчать у 2025 році.
на Калнишевського стане сьомим у районі. Після початку повномасштабної війни тут відкрили ресторани на проспектах Володимира Івасюка і Степана Бандери.
Фото: Вікторія Миколаєнко-Говоровська; Unsplash/Road Ahead
Опубліковано: 22 серпня 2024