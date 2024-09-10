В історичному будинку на Франка встановили пластикові двері та розібрали частину фасаду
З будинку Олександра Неймана 1899 року, який розташований на вул. Івана Франка, 40 та є історичному пам'яткою, зняли частину фасаду, а також встановили пластикові двері.
Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.
Йому декілька днів назад будівельники пояснили, що планують відновити браму під'їзду історичної будівлі, втім замість дубових деревʼяних дверей в будинку зʼявився чорний пластиковий склопакет та монтажна піна.
Перов також додав, що погоджень на проведення робіт не було, а Департамент територіального контролю Києва видав припис та склалав адмінпротокол.
Фото: Дмитро Перов
Опубліковано: 10 вересня 2024