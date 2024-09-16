Через повені в Європі "Укрзалізниця" скасовує частину рейсів: новий графік
Через масштабні поверні у Європі змінюється графіу руху поїздів "Укрзалізниці".
Про це повідомили у компанії.
Рейси, які зазнали змін:
- Відень – Київ – Відень 16 вересня курсує як Будапешт – Київ – Будапешт
- Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта
- Прага – Перемишль – Прага скасовані
- Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком
При цьому, всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта та Захоні курсують без змін.
Також у компанії зауважували, що 16 вересня приймають пасажирів, що не встигли на свої рейси через погоду на рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.
Через сильні дощі, викликані циклоном "Борис", у Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині та Австрії почалися повені. Вже відомо про загиблих та безвісти зникли людей.
Фото: Укрзалізниця
Опубліковано: 16 вересня 2024
В Україні з'явилася соціальна мережа, у якій можна вшановувати пам'ять померлих близьких Кияни просять збільшити кількість громадських вбиралень у місті — петиція На Київщині на місці старовинного городища-пам'ятки, якому більше 3500 років, почали будувати котеджі Забруднення річки Десна дісталося Київщини — Держводагентство