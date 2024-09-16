Через повені в Європі "Укрзалізниця" скасовує частину рейсів: новий графік

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Валерія Гуржий
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Через масштабні поверні у Європі змінюється графіу руху поїздів "Укрзалізниці".

Про це повідомили у компанії.

Рейси, які зазнали змін:

  • Відень – Київ – Відень 16 вересня курсує як Будапешт – Київ – Будапешт
  • Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта
  • Прага – Перемишль – Прага скасовані
  • Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком

При цьому, всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта та Захоні курсують без змін.

Також у компанії зауважували, що 16 вересня приймають пасажирів, що не встигли на свої рейси через погоду на рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.

Через сильні дощі, викликані циклоном "Борис", у Польщі, Румунії, Чехії, Словаччині та Австрії почалися повені. Вже відомо про загиблих та безвісти зникли людей.

Фото: Укрзалізниця

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Опубліковано: 16 вересня 2024
Укрзалізниця
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